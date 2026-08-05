Dimitrova se alza con su sexto oro consecutivo en karate ante sus compatriotas

"Estoy sumamente orgullosa y feliz de ganar este oro ante mi gente, en mi país. Cada edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe es importante, pero nada se compara con esto. Es un honor tenerlos a todos ustedes en las gradas y sentir ese calor que nos impulsa a dar lo mejor", dijo a EFE Dimitrova momentos después de su actuación.

La atleta, que empezó su racha en Cartagena 2006, saltó sobre los brazos de su entrenador y de ahí se abrazó con su esposo, el ex doble campeón olímpico de los 400 metros vallas Félix 'Super' Sánchez.

"Hoy me retiro oficialmente de kata individual, mañana también lo hago en kata por equipo. Esperamos traer otra medalla más", agregó la multipremiada atleta dominicana de origen búlgaro.

Dimitrova dijo que su preparación ha sido "muy difícil", luego de alumbrar a su segundo hijo hace un año.

"Ha sido un proceso largo, recuperar el nivel atlético para competir a nivel internacional, pero gracias a Dios logramos una buena preparación, buenos fogueos y, bueno, aquí están los resultados", agregó.

Sobre su rival dijo que es una "tremenda atleta" y una de la que están llamadas a sucederle en la kata regional.

En una entrevista que concedió a EFE horas antes de la competición, manifestó sentirse "muy emocionada" de aspirar a su sexto oro consecutivo ante los dominicanos.

"Me voy del karate y me quedo en el karate. Dejo la acción y continuaré enseñando a niños y jóvenes. Es una pasión de toda una vida", afirmó.