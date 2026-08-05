El dominicano Moronta es el nuevo rey regional en los 400 metros

Santo Domingo, 5 ago (EFE).- Gabriel Moronta, uno de los velocistas emergentes de República Dominicana, conquistó este miércoles la medalla de oro en los 400 metros del atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con un tiempo de 44.70 segundos, con lo que completó el doblete dominicano en esta prueba tras la victoria de la campeona olímpica Marileidy Paulino.