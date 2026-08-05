El venezolano Marqués se muestra “muy feliz” por jugar sus primeros minutos con el Granada

El atacante, que ha llegado libre procedente del Estoril portugués para convertirse en el fichaje estrella del Granada -equipo que milita en LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español- este verano, se estrenó como rojiblanco en el amistoso que perdieron por 2-0 ante el Cádiz en la ciudad deportiva del club gaditano.

“Fue un partido duro tras una semana de mucho trabajo. Las piernas están pesadas y eso también se notó en el partido”, dijo Marqués a los medios del club granadino.

“Estamos preparándonos para llegar de la mejor manera posible a la competición”, agregó el venezolano, que ha puesto fin este miércoles junto a sus compañeros a una concentración de pretemporada de cinco días que el Granada ha llevado a cabo en Jerez de la Frontera.

Marqués se mostró “muy feliz de estar en el Granada”, donde se ha encontrado “un grupo humano muy unido, un equipo familiar y cercano”.

“Estoy rodando las piernas porque hace mucho que no competía y con el objetivo de ponerme a punto para ayudar al equipo lo antes posible”, subrayó el delantero venezolano.