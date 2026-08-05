Jonathan Milan sigue dominando el Tour de Polonia con su tercer triunfo consecutivo

Milan, del equipo Lidl-Trek, confirmó su dominio absoluto en la ronda polaca al imponerse al esprint después de 4h11:51 horas de etapa. El de Tolmezzo volvió a mostrarse intratable en una llegada masiva de una jornada que terminó, una vez más, con dominio del velocista italiano.
El podio lo completaron el británico Noah Hobbs (EF Education-EasyPost) y el italiano Alessandro Romele (XDS Astana Team), segundo y tercero, respectivamente.
Paul Magnier (Soudal Quick-Step), principal rival de Milan en las dos primeras jornadas, concluyó decimocuarto, mientras que García Cortina (Movistar) cruzó la meta en la vigésima tercera posición.
La etapa estuvo marcada por una escapada que fue neutralizada por el pelotón antes del desenlace. En la llegada a Zielona Góra, los equipos de los corredores controlaron la carrera y Jonathan Milan culminó el trabajo del Lidl-Trek para adjudicarse el triunfo.
La 83ª edición del Tour de Polonia se disputa del 3 al 9 de agosto y continuará este jueves con la cuarta etapa, entre Żagań y Karpacz, con un recorrido de 175,5 kilómetros que volverá a poner a prueba a los aspirantes al triunfo final.