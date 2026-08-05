Juan Luis Guerra actuará en la clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La pieza, compuesta por el artista y donada al Estado dominicano en 2006, será interpretada junto al coro "Más que Vencedores" como uno de los momentos centrales del acto de cierre de la cita deportiva regional.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas y una amplia proyección internacional, Guerra pondrá el broche de oro musical a la clausura de los Juegos, que se celebrará en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, en el Centro Olímpico de la capital dominicana.

En un comunicado, el productor general y director creativo de las ceremonias, Alberto Zayas, afirmó que la participación del artista representa "un honor para todo el país" y aseguró que cerrar los Juegos con su voz "será un momento inolvidable".

Por su parte, el presidente del Comité Organizador de Santo Domingo 2026, José P. Monegro, consideró que la presencia de Guerra confirma el carácter integrador de los Juegos y agradeció el gesto del artista, al tiempo que expresó el compromiso de ofrecer una ceremonia de clausura a la altura del evento.

La ceremonia marcará el cierre oficial de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuya inauguración se celebró el 24 de julio.