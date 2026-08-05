La Maratón Internacional de Asunción apunta a un récord de 5.000 corredores en su 17ª edición

Organizada por el Paraguay Marathon Club, la competencia se consolidó como uno de los eventos más importantes del calendario deportivo nacional y una referencia para el atletismo de ruta en la región. La prueba fue declarada de interés turístico, municipal y deportivo.

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La MIA 2026 ofrecerá las distancias de 42 kilómetros (maratón), 21 kilómetros (media maratón) y 10 kilómetros, con circuitos certificados por World Athletics, AIMS, Atletismo Sudamericano y la Federación Paraguaya de Atletismo (FPA), garantizando estándares internacionales.

La competencia volverá a integrar el circuito internacional Mega Finisher y, además, será sede del Campeonato Nacional de Ruta de la FPA en las distancias de 42K y 10K.

La organización habilitó 5.000 cupos, la cifra más alta en la historia del evento, y anunció que las inscripciones ya se encuentran en sus últimos lugares disponibles. Asimismo, destacó el crecimiento de las pruebas de mayor exigencia, ya que la mayoría de los participantes estará concentrada en las distancias de 21K y 42K.

Como antesala a la carrera, del 27 al 29 de agosto se desarrollará la Expo Maratón en la Arena SND, donde se realizará la entrega de kits y habrá espacios de exposición e interacción con las marcas patrocinadoras.

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Todos los participantes que completen la prueba recibirán medallas finisher, mientras que habrá trofeos para los cinco primeros de la clasificación general y para los tres mejores de cada categoría por edades.

En la distancia reina de 42 kilómetros, la premiación en efectivo será de G. 5.000.000 para el campeón, G. 3.000.000 para el segundo lugar, G. 2.000.000 para el tercero, G. 1.000.000 para el cuarto y G. 500.000 para el quinto.

Las inscripciones siguen abiertas a un costo de G. 230.000 en la dirección: https://www.eventrid.com.py/eventos/pmc/maraton-internacional-de-asuncion-2026?utm_campaign=eventrid&utm_medium=featured&utm_source=eventrid_site&referer=