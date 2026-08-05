La regata costera altera las clasificaciones de la Copa del Rey Mapfre

Uno de los barcos que perdió la primera plaza fue el Hispania del rey Felipe VI en la clase Abanca ORC 0, que quedó quinto en la única prueba del día y cedió su posición al Vudu italiano de Mauro Gestri, quien ya acabó colíder el primer día.

La prueba la ganó el Kilara II suizo del armador Jamie Scott-Hopkins, que empata con ocho puntos al Hispania en la tercera plaza y abre una ligera brecha con el cuarto clasificado, el Caballo Loco brasileño de Mauro Dottori.

En cambio, la Sail Racing ORC A mantiene al frente de la clasificación al Nola estonio del armador Magnus Uudam después de ganar su segunda prueba de la semana, y aventaja en tres puntos al Ran sueco del armador Niklas Zennstrom, segundo clasificado, y en ocho puntos al Elena Nova alemán de Christian Plump, tercer clasificado.

Sin embargo, las novedades en la tabla volverían en la clase Uber ORC B, donde una gran actuación de la embarcación española Maximo de Maribel Cadenas les puso medio punto por delante del Teatro Soho San Miguel de Javier Banderas, que sumó un séptimo.

El ganador de la prueba fue el Katara argentino de Julián Somodi, campeón del mundo de ORC B, y el podio provisional lo completan el Maximo en primer lugar, el Teatro Soho San Miguel en segunda posición y el L'Immens uruguayo de Nicolás González, consolidándose como una de las revelaciones hasta el momento.

Un mal día del Niramo alemán de Sönke Meier en Azulmarino ORC C le hizo perder la primera plaza, que se queda su compatriota, el Earli Bird de Hendrik Brandis, seguido del Django italiano de Vittorio Lombardi y del Project Work español de Antonio Porres, ganador de la regata costera.

Quienes no han aflojado y han aumentado su distancia respecto a sus rivales son los tripulantes del Nadir, comandado por Pedro Vaquer, que han ganado las cuatro pruebas que se han completado de ClubSwan 42. El Pez de Abril de José María Meseguer y el Selene Afilax italiano del armador Alberto Leghissa les siguen con siete puntos cada uno.

Otro inicio arrollador ha sido el del Balearia Team del RCN Palma, que empieza la Balearia Women's Cup imponiéndose en cuatro de las cinco pruebas que ha disputado, mientras que el Pulperas Team del RCN Calpe y el Merched y Mor de Harry Morsley se colocan en segundo y tercer lugar respectivamente.

Este jueves regresará la normalidad a las clases ORC con la previsión de dos pruebas que empezarán alrededor de las 13 horas y que harán a la 44 Copa del Rey Mapfre alcanzar el ecuador de la competición en el Real Club Náutico de Palma.