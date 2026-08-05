Miércoles, 5 de agosto de 2026

Redacción deportes. La quinta etapa del Tour de Francia femenino, de 140 kilómetros de recorrido entre Macon-Belleville y Beaujolais, está marcada este miércoles por la media montaña, con tres puertos de segunda categoría, dos de tercera y tres de cuarta.

Redacción Deportes.- La competencia frenética en Santo Domingo de más de 6.000 deportistas de 37 países ha requerido correcciones de fallos sobre la marcha con invenciones creativas, que no siempre resultaron efectivas, o en muchos casos ayudaron a estrechar lazos en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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- Barcelona. Acto de presentación de Aleksander Sekulic como nuevo entrenador del Barça (11.30 GMT. Sala Comercial del Spotify Camp Nou).

- Tour de Francia de Francia femenino (hasta 9). 5ª etapa: Macon-Belleville-Beaujolais, de 140 km.

- Vuelta a Polonia (hasta 9). 3ª etapa (FOTO): Gorzów Wielkopolski-Zielona Góra (193,5 km).

- Vuelta a Burgos (hasta 8) (FOTO). 2ª etapa: Arcos de la Llana-Pineda de la Sierra, de 178 km.

- Volta a Portugal (hasta 16). Prólogo de 6,6 km en Lisboa.

- Barcelona. Acto de presentación de la delantera Kerolin Nicoli como nueva jugadora del Barça (13.00. Sala Comercial del Spotify Camp Nou).

- Liga de Campeones. Tercera ronda de clasificación, ida.

- Liga Europa. Resultados de la tercera ronda de clasificación, ida (hasta 6).

- Liga Conferencia. Resultados de la tercera ronda de clasificación, ida (y 6).

- Continúa la segunda jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Boca Juniors-Estudiantes y Tigre-Belgrano.

- Copa Centroamericana de la Concacaf: UMECIT (Pan)-Olimpia (Hon) (00.00 GMT del jueves), Alianza FC (Sal)-Herediano (Cos) (02.00), Saprissa (Cos)-Alianza (Pan) (02.00).

- Leagues Cup: Inter Miami-Atlético de San Luis y Monterrey-Orlando City (23.30 GMT). Dallas-Querétaro y Nashville-León (00.30 GMT del jueves), Toluca-Seattle Sounders (02.00 GMT del jueves) y Los Angeles-Guadalajara (02.00 GMT del jueves).

- Uruguay. Crónica de la final del Torneo Intermedio uruguayo, que será disputada por los vencedores de los dos grupos del certamen y otorgará un lugar en la final de la próxima Supercopa Uruguaya. (Foto)

- Previas del Gran Premio de Gran Bretaña, 12ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito de Silverstone.

- Campeonatos de Europa de deportes acuáticos, en París, que incluye las modalidades de natación artística, saltos, aguas abiertas, saltos de gran altura y natación (hasta 16).

- XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Santo Domingo (hasta 8). (FOTO)

. La competencia frenética en Santo Domingo de más de 6.000 deportistas de 37 países ha requerido correcciones de fallos sobre la marcha con invenciones creativas, que no siempre resultaron efectivas, o en muchos casos ayudaron a estrechar lazos en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montreal (Canadá) (hasta 13).

- Torneo WTA 1.000 de Toronto (Canadá) (hasta 13).

- 44ª Copa del Rey-Mapfre, en Palma (hasta 8). (FOTO) (VÍDEO)

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Redacción EFE Deportes