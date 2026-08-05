Onley: "Este triunfo es un gran alivio después de una temporada muy complicada"

"Estoy muy contento. Hasta ahora no ha sido una buena temporada para mí. He tenido muchos contratiempos y no he conseguido arrancar del todo, así que tenía muchas ganas de venir aquí", explicó el corredor escocés tras imponerse en la llegada a Valle del Sol, en Pineda de la Sierra.

Onley confesó que su planteamiento inicial para la ronda burgalesa no pasaba necesariamente por luchar por una victoria de etapa, sino por recuperar sensaciones competitivas.

"Sinceramente, el objetivo no era solo ganar, sino sumar kilómetros de competición. Ha sido muy bonito poder recompensar al equipo, porque me ha apoyado de forma incondicional durante todo el año. Además, como soy un corredor nuevo en el equipo, quería demostrar que merezco estar aquí", afirmó.

El británico reconoció que el triunfo le aporta confianza de cara al resto de la carrera, aunque evitó lanzar pronósticos sobre sus opciones en la clasificación general.

"Es un gran alivio. Hoy ha sido una etapa exigente, pero la de mañana lo será todavía más", señaló en referencia a la jornada con final en Pineda de la Sierra.

Sobre el desarrollo de esa tercera etapa, Onley admitió que aún existen muchas incógnitas.

"No sé exactamente cómo irá. El descenso después de la subida quizá sea lo suficientemente largo para que algunos grupos vuelvan a juntarse, pero espero que sea una etapa bastante parecida a la de hoy", indicó.

El nuevo líder de la Vuelta a Burgos recordó que en la primera jornada cedió tiempo respecto a algunos rivales, aunque destacó que el resultado de este miércoles le permite volver a situarse entre los aspirantes.

"Hoy he demostrado que tengo buenas piernas. Veremos cómo queda ahora la clasificación general. Ayer perdí algo de tiempo, pero también he recuperado respecto a bastantes favoritos. Todavía queda mucha carrera por delante", concluyó.