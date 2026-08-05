Sabalenka lidera jornada de favoritas en Toronto junto a Swiatek y Svitolina

Fue un buen comienzo para Aryna Sabalenka en su intento por recuperar sensaciones tras caer en los cuartos de final de Roland Garros y en los octavos de final de Wimbledon.

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La estrella bielorrusa ha dominado en canchas duras esta temporada y este martes consiguió contra Moyuka Uchijima su victoria 24 en sus últimos 25 partidos sobre esa superficie.

La única derrota en ese tramo fue ante la kazaja Elena Rybakina, en la final del Abierto de Australia.

Sabalenka ahora pone la mirada en la gira sobre canchas duras de Norteamérica, con el Abierto de Estados Unidos como gran objetivo. El último Grand Slam de la temporada comenzará el 30 de agosto en Nueva York, donde la bielorrusa buscará extender su dominio.

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“Estoy contenta con mi desempeño y con la lucha. Sabía que podía costarme un poco después de un breve descanso, pero estaba preparada para eso. Me alegra haber estado lista, tanto mental como físicamente”, dijo Sabalenka tras el partido.

En la tercera ronda se enfrentará a la china Zhang Shuai, quien avanzó después de que la letona Jelena Ostapenko abandonara cuando perdía 6-0 y 4-0.

Intenso y físico

La polaca Iga Swiatek, octava del ránking mundial y séptima cabeza de serie en Toronto, también avanzó tras superar por 6-0 y 6-3 a la checa Sara Bejlek.

En su primer partido desde su eliminación en la tercera ronda de Wimbledon, donde defendía el título, llegó a tomar una ventaja de doble quiebre para ponerse 3-0 en el segundo set.

El momento más exigente llegó en el sexto juego, que se prolongó durante 22 minutos, cuando Swiatek salvó nueve bolas de quiebre para mantener su servicio y ponerse 4-2 arriba.

“No fue fácil cerrarlo”, reconoció la polaca, que destacó los constantes cambios de ritmo e intensidad durante ese tramo y admitió que el duelo terminó siendo “muy físico” .

Swiatek, semifinalista en Toronto en 2023, se medirá en la siguiente ronda con la suiza Viktorija Golubic, que venció a la croata Donna Vekic por 5-7, 6-2 y 6-3.

Elina Svitolina, novena favorita, tuvo que remontar un set y un quiebre para superar a la española Jessica Bouzas por 6-7 (5/7), 7-6 (7/4) y 6-4.

Segunda mejor raqueta de España, en el puesto 63 del ránking, Bouzas llevó al extremo a la novena del mundo, pero terminó sucumbiendo ante la ucraniana, ex #3 mundial y de 31 años.

Tsitsipas y Báez adelante

Por cuenta del mal clima, el Masters 1000 de Montreal, correspondiente al circuito ATP, todavía celebra su primera ronda, en la que este martes se impusieron Alex de Miñaur, Stefanos Tsitsipas y Sebastián Báez.

El australiano, tercero del escalafón mundial, avanzó a la tercera ronda al imponerse a su compatriota James Duckworth por 6-2 y 7-6 (8/6).

De Miñaur, tercer favorito del torneo, tomó rápidamente el control del partido y se llevó el primer set con dos quiebres de servicio. El segundo set se definió en un ajustado desempate donde se impuso por 8-6 para cerrar el partido en dos mangas.

En la siguiente etapa se encontrará con el ganador del duelo entre el peruano Ignacio Buse y el británico Cameron Norrie.

Tsitsipas, ex #3 mundial, doblegó al estadounidense Martin Damm Jr. por un doble 6-4, mientras que Sebastián Báez hizo lo propio ante el italiano Mattia Bellucci por 7-5 y 6-3.

“Necesito enfocarme y concentrarme, y eso fue lo que intenté hacer hoy, tratar de mantener la concentración todo lo posible y no permitir que ninguna distracción se interpusiera”, dijo Tsitsipas, de 27 años y actualmente 53 del ránking mundial.

A su vez, el polaco Hubert Hurkacz, finalista en Montreal en 2022 y de regreso tras una lesión de rodilla sufrida en Wimbledon, retomó la competición con una victoria sobre el estadounidense Marcos Giron por 7-5, 4-6 y 6-2.

Los torneos de la serie Masters 1000 sufren además las notables ausencias del #1 mundial, el italiano Jannik Sinner, el serbio Novak Djokovic y el español Carlos Alcaraz.