Una emocionada Dimitrova busca despedirse con su sexto oro consecutivo en Centroamericanos

Esta especialista en la modalidad de kata (combate simulado) reitera que, tras competir individualmente y por equipos, abandonará el tatami para siempre como deportista, y que su mayor deseo es compartir esos momentos con los aficionados dominicanos.

"Este, definitivamente, es mi último evento, me retiro. De verdad que lo quiero disfrutar, voy a dar lo mejor de mí y cerrar ese capítulo de mi vida deportiva. No he tenido la oportunidad de competir ante mi gente y estoy muy emocionada y con grandes expectativas", afirma a EFE Dimitrova.

Tras una sesión de entrenamientos de casi dos horas, en la que repite una y otra vez las técnicas de ataque y defensa propias de esa especialidad, Dimitrova destaca como líder de dos jóvenes que la acompañarán en la kata por equipos.

Precisa en los movimientos, sus expresivos ojos verdes complementan un nivel elevado de concentración traducido en una sincronización que pareciera perfecta.

De pausa en pausa, la multipremiada karateca levanta en brazos a su hija de algo más de un año que, bajo el cuidado de un joven, ha pedido llevar a los entrenamientos para disfrutar de una "sensación única" que le permite "recargar las baterías". Está alojada en la villa y alejada de la niña y de su primer hijo, de casi cinco años.

Dimitrova nació en Sofía, Bulgaria, y se mudó con sus padres a República Dominicana a la edad de seis años.

Fue en Cartagena 2006 donde Dimitrova empezó a tejer su cadena de cinco oros consecutivos en la cita regional. El más reciente -el que consiguió en El Salvador 2023- fue el "más difícil", porque el nivel ha "crecido mucho" y son "muchas" las 'kateras' de calidad que participan en los Juegos.

"El karate ha evolucionado muchísimo, muchísimo. O sea, los atletas hoy día; los juveniles tienen un tremendo nivel. He visto un cambio enorme en los últimos diez años en el karate. Creo que hemos mejorado mucho como deporte, tanto a nivel técnico como también a nivel científico, esto último nos ayuda a crecer como deporte", afirma.

La dominicana acumula premios como el segundo lugar en los Juegos Mundiales en 2009 (Taiwán) representando a América. Estos eventos aglutinan deportes no olímpicos. En los Juegos Panamericanos de Lima 2019 ganó el oro por equipos y plata individual. Es multimedallista en todos los escenarios del karate.

No todo ha sido color de rosa, por supuesto. En el Campeonato Mundial de karate de 2012, en París, Francia, estuvo a punto de abandonarlo todo cuando -refiere- "tenía todas las condiciones para ganar" y perdió en primera ronda.

"Había vencido en todos los torneos previos y le había ganado a las competidoras del evento, pero perdí. Quedé conmocionada. Me pregunté: '¿para qué me esforcé tanto? ¿De qué me sirve ganar todo lo demás si no gané el Mundial?', fue chocante", relata a EFE.

Para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (celebrados un año después por la pandemia) Dimitrova estaba cercana a la clasificación. Estaba enfocada en lo que sería una oportunidad única, pues en esa cita se incluyó el debut del karate porque fue en Japón donde surgió ese arte marcial. Pero la vida le tenía otros planes.

"Cuando llegó lo de Tokio era de las favoritas para clasificar (al torneo de karate), pero en ese momento pasaron muchas cosas. Estaba la pandemia, no hicimos la preparación adecuada por, obviamente, falta de recursos, así como la falta de preparación de la federación y no hacer el calendario de lugar para ese compromiso", revela.

Para entonces, ya había contraído matrimonio con el ex doble campeón olímpico de los 400 metros vallas Félix 'Super' Sánchez y, ante las incertidumbres que enumeró, se propuso "tratar de empezar una familia" en lo que lo de Tokio "se resolvía" y llegó el embarazo de su primer hijo.

Dimitrova ha establecido ocho dojos en los que imparte clases de karate y de otras artes marciales.

Licenciada en administración de empresas y con la experiencia de toda una vida en ese deporte, es una empresaria que también maneja una fundación y adelanta que tiene en carpeta un proyecto que detallará cuando esté concluido.

"Me voy del karate y me quedo en el karate. Dejo la acción y continuaré enseñando a niños y jóvenes. Es una pasión de toda una vida", afirma y sus ojos vuelven a brillar de emotividad.