Victoria de Johansen y dominio del Team Emirates en el prólogo de la Volta a Portugal

Johansen completó el prólogo, compuesto por una contrarreloj de 6,5 kilómetros en el centro de la capital portuguesa, Lisboa, con un tiempo de siete minutos y 12 segundos, convirtiéndose así en el primer portador del maillot amarillo de la 87ª edición de la competición.

El ciclista nórdico comparte el podio con su compañero de equipo, el portugués Rui Oliveira (+4 segundos), y el también luso Rafael Reis, del Anicolor/Campicarn (+7).

Por su parte, el italiano Luca Giaimi terminó en cuarta posición y ayudó al UAE Team Emirates -el único 'WorldTeam' en la prueba- a situarse al frente de la clasificación por equipos.

También fue una jornada positiva para el Euskaltel-Euskadi, uno de los dos conjuntos españoles en la Vuelta a Portugal junto al Burgos-BH, que logró colocar a dos corredores entre los diez primeros, ya que el neerlandés Axel van der Tuuk y Txomin Juaristi terminaron en sexto y séptimo lugar, respectivamente.

Además, el ganador de las dos últimas ediciones de la cita lusa, el ruso Artem Nych (Anicolor/Campicarn), comenzó con buen pie la defensa de sus títulos con un quinto puesto.

La Volta a Portugal continuará en el área metropolitana de Lisboa, concretamente en la región de Sintra, para su primera etapa, que unirá la localidad de Lourinhã con Queluz en un recorrido de 157,1 kilómetros.