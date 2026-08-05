Wellbrock confirma su condición de 'rey' de las aguas abiertas con su segundo oro

Un triunfo que sumar al que el germano, que cumplirá 29 años en un par de semanas, logró el martes en estas mismas aguas del río Sena en los 10 kilómetros.

Wellbrock parece dispuesto a repetir en la capital francesa el histórico pleno que logró el pasado año en los Mundiales de Singapur en los que el alemán se impuso además de en las tres pruebas individuales -5 kilómetros, 10 kilómetros y 3 kilómetros eliminatorios- en el relevo mixto por equipos.

De momento, el germano ya tiene la mitad del trabajo hecho, tras volver a doblegar, como ya ocurrió en los '10K', al húngaro David Betlehem que debió conformarse, una vez más, con la medalla de plata.

Si en la prueba larga el nadador magiar trató de superar a Wellbrock con un fortísimo ataque a falta de dos kilómetros para el final, este miércoles Betlehem esperó a los últimos 600 metros para tratar de descolgar al alemán.

Un ataque infructuoso, ya que, pese a que por momentos el húngaro, que arriesgó con una trazada diferente, pareció adelantar a Florian Wellbrock, el germano acabó por imponerse con un tiempo de 55:40.2 minutos.

Dos segundos menos que Betlehem, vigente campeón de la Copa del Mundo, que tocó en segunda posición el tablón de llegada con un marca de 55:42.6.

Completó el podio el italiano Gregorio Paltrinieri, campeón el pasado año en la ciudad croata de Stari Grad, que arrebató la medalla de bronce al francés Sacha Vely tras enjugar los 3.5 segundos de desventaja con los que contaba con relación al nadador francés al afrontar los últimos seiscientos metros.

Por su parte, el español Mario Méndez mejoró tres puestos con relación al último Europeo tras concluir en undécima posición con un crono de 57:07.2 minutos, casi un minutos y medio más que el ganador, mientras que su compatriota Mateo García fue vigésimo tercero con un registro de 57:27.1.