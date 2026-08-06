Bart Lemmen gana en Polonia una etapa accidentada que estuvo neutralizada por una caída

Después de 135 kilómetros y antes de las dos últimas subidas del día, tras una lluvia constante, cuando el pelotón rodaba por detrás de una escapada con casi dos minutos de margen, una grave caída en el grupo más grande, provocada por el asfalto mojado, obligó a pausar la carrera.

Por delante marchaba un cuarteto formado por Matteo Malucelli (Astana), Dries de Bondt (Jayco AlUla), Tobiasz Pawlak y Patryk Stosz (selección de Polonia), fugados prácticamente desde que se dio la salida oficial. Fueron obligados a detenerse y reunirse con el pelotón.

Entre los afectados, además de Almeida, estaban sus gregarios Juan Sebastián Molano, Jan Christen, Rune Herregodts y Benoît Cosnefroy, así como Wilco Kelderman (Visma) o Rudy Molard (Groupama).

La carrera estuvo suspendida durante cerca de 30 minutos, en los que los comisarios de carrera dialogaron con los ciclistas para llegar a una solución. La falta de ambulancias mientras estas trasladaban a los heridos, como ha sucedido en otras ediciones del Tour de Polonia, impedía reanudar la competición.

Finalmente, se acordó dejar salir a los cuatro escapados y respetar el 1:50 de margen que tenían antes de la caída, así como recortar parte del trazado restante, dejando por delante solamente la subida a Karpacz (7 kilómetros al 6 % de pendiente media).

Tras la nueva salida, el grupo cabecero se esforzó por coger el ritmo que tenían antes de verse obligados a detenerse. Por detrás, el pelotón era prudente, tratando de evitar nuevas caídas. Joao Almeida, dolorido y con el maillot roto, sufría para no perder la estela de sus compañeros y terminó por descolgarse.

La distancia reducida de la etapa daba alas a la fuga, que esperaba llegar hasta la meta con éxito. El primero en descolgarse fue Pawlak, quien no pudo seguir la intensidad de sus compañeros de escapada en las faldas del ascenso a Karpacz.

En la subida, los miembros de la fuga dejaron de colaborar, lo cual permitió al pelotón atraparlos a falta de 7,8 kilómetros. Entonces, el neerlandés Tijmen Graat (Visma) sorprendió con un ataque al que salieron su compañero Bart Lemmen, Marco Brenner (Tudor) y Christian Scaroni (Astana).

Graat fue precisamente el primero en quedarse atrás del nuevo grupo cabecero, y Lemmen, el otro Visma, reaccionó con un nuevo ataque. Coronó el ascenso en primera posición, dejó atrás a sus rivales y se apuntó la victoria de etapa por delante de Scaroni y el INEOS Axel Laurance (que había adelantado a Brenner), la cual le sirvió, además, para ponerse primero en la general.

La quinta etapa del Tour de Polonia presenta 281,9 kilómetros entre Opole y Kocierz Resort, con un puerto de segunda en el tramo inicial, uno de primera en el tramo final y una última subida en la llegada de algo más de un kilómetro con una pendiente media de dos dígitos.