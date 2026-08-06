Campamento Panamericano de Desarrollo de Triatlón en el Parque Olímpico

Nuestro país será sede de la Primera Etapa del Campamento Panamericano de Desarrollo de Triatlón. Atletas y entrenadores de 11 países son los participantes de esta progresiva modalidad para progresando en alto rendimiento y tiene lugar tanto en Paraguay como en Perú.

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El evento consiste en competencias, entrenamientos, evaluaciones y capacitaciones con miras a los desafíos del Ciclo Olímpico y Panamericano.

En los últimos años, Paraguay se ha convertido en uno de los principales focos regionales para el desarrollo de competencias internacionales y merced a ello se ha ganado la consideración internacional para seguir siendo sede de importantes eventos.

El campamento arranca este jueves y se extenderá hasta el lunes 24 de los corrientes, tanto en nuestro país como en Perú.

Varias promesas del atletismo se concentrarán en este evento que se desarrollará en el Parque Olímpico del COP, y tendrán a los mejores entrenadores para seguir fortaleciendo sus preparaciones para los desafíos internacionales y para una formación integral.

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Esta novedosa iniciativa es impulsada por Panam Sports, World Triathlon, Américas Triatlón, las federaciones nacionales y los comités olímpicos de Paraguay y Perú.

Los atletas y entrenadores conforman una delegación deportiva proveniente de toda América: Argentina, Barbados, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

* Etapa Paraguay. En esta primera fase, los atletas participarán en la Copa Regional de Desarrollo este sábado y la Copa del Mundo de Triatlón el domingo.

Las sesiones serán de natación, ciclismo y atletismo, así como trabajos de fuerza, en el Centro Acuático Olímpico y la pista de atletismo del Comité Olímpico Paraguayo, además de las actividades de recuperación y preparación previa a las competencias.

* Etapa Perú. La siguiente etapa se desarrollará en Lima, como la participación en la Copa Continental, en las categorías Élite o Junior, de acuerdo a la edad de cada atleta.

En total serán 18 días de actividades, los participantes desarrollarán sesiones de: Natación, ciclismo, atletismo, transiciones, preparación física y fuerza, fisioterapia y recuperación, control y evaluación del entrenamiento, y , planificación deportiva.

Este evento también contempla la formación integral, para lo cual se tienen previstas capacitaciones sobre nutrición deportiva, psicología, educación antidopaje y planificación del entrenamiento.

El horizonte. La iniciativa tiene un horizonte cercano, lo que impulsa e incentiva a los organizadores pues están en la mira grandes eventos como los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Finalmente, estas competencias del campamento permitirán a los participantes sumar puntos en el Ranking Panamericano, el Ranking Internacional y, en determinados casos, el Ranking Olímpico, además de brindar experiencia competitiva frente a rivales de alto nivel.