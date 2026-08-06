Campos se impone al español Cavia y gana la primera etapa de la Volta a Portugal

Campos superó a Cavia por apenas unos centímetros en el esprint final y completó en un tiempo de 3 horas, 39 minutos y ocho segundos los 157,1 kilómetros que unían la localidad de Lourinhã con Sintra, en el área metropolitana de Lisboa.

El ciclista del Burgos-BH quedó segundo, mientras que el compañero de equipo de Campos, Carlos Salgueiro, quedó tercero, ambos con el mismo tiempo.

Aunque no logró subir al podio de la jornada por muy poco, Rui Oliveira (UAE Team Emirates) consiguió, gracias a su cuarto puesto y al segundo lugar obtenido ayer en el prólogo, auparse al liderato de competición y arrebatarle el maillot amarillo a su compañero Julius Johansen.

Entre los diez primeros del día también se situaron el neerlandés del Euskaltel-Euskadi -el otro equipo español en competición- Axel van der Tuuk, y el argentino Tomás Contte (Aviludo-Louletano-Loulé), en quinto y sexto lugar, respectivamente.

El equipo vasco está teniendo un buen comienzo en la Vuelta a Portugal, y Van der Tuuk es quinto en la general, seguido por su compañero Txomin Juaristi, que quedó 17º en la etapa.

En la lucha por el maillot amarillo también se encuentra el español del Team Emirates Adrià Pericas, el 35.º en cruzar la meta en Sintra, que ocupa el noveno puesto en la clasificación general y lidera la clasificación juvenil.

En su segunda etapa, la Volta a Portugal se dirigirá hacia el sur, con un recorrido de 180,4 kilómetros entre Sines y Albufeira, un trayecto mayoritariamente llano que se verá complicado por el calor que suele hacer en estas localidades lusas en verano.