Caracas cuenta con el "respaldo oficial" del Gobierno venezolano para sede próximos Juegos

Centro Caribe Sports anunció este jueves que aprobó la hoja de ruta para la evaluación de la candidatura presentada por el Comité Olímpico Venezolano (COV), para que la ciudad de Caracas sea considerada como sede de los XXVI Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030.

El presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo, destacó que el respaldo del Gobierno venezolano fue expresado mediante una comunicación fechada el 20 de mayo de 2026, en la que las autoridades de ese país manifestaron su apoyo institucional al proyecto.

Ese mismo día, la presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto, presentó formalmente ante Centro Caribe Sports la solicitud para que la capital venezolana fuera considerada como sede de la edición de 2030.

La decisión anunciada hoy representa el inicio formal del procedimiento establecido en los estatutos y reglamentos de Centro Caribe Sports para analizar la viabilidad técnica, financiera, política e institucional de la candidatura, sin que ello implique la designación de Caracas como sede de la cita regional, explicó la entidad en un comunicado.

De acuerdo con la resolución, el Comité Olímpico Venezolano dispondrá de un plazo máximo de 90 días para presentar el expediente definitivo de la candidatura, junto con toda la documentación requerida por la organización regional.

Una vez validada esa documentación, la Comisión de Futuras Sedes contará con hasta 30 días para coordinar una visita de inspección a la ciudad propuesta, con el propósito de evaluar sobre el terreno las condiciones técnicas, operativas e institucionales para la organización de los Juegos.

Posteriormente, dentro de los 30 días siguientes a esa visita, Centro Caribe Sports conocerá el informe elaborado por la Comisión de Futuras Sedes y determinará los pasos a seguir, entre ellos la posible convocatoria de una asamblea extraordinaria, órgano competente para decidir la sede de los XXVI Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030.

La evaluación estaba prevista inicialmente para el 22 de julio, pero fue aplazada debido a los terremotos registrados en Venezuela, recordó Centro Caribe Sports.

De ser aprobada la candidatura al concluir el proceso de evaluación, Caracas volvería a albergar los Juegos Centroamericanos y del Caribe tras haber sido sede en 1959. Otra ciudad venezolana, Maracaibo, acogió la edición de 1998.