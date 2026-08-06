El campeón de la Vuelta a Guatemala liderará al equipo ecuatoriano en la Vuelta a Colombia

El equipo ecuatoriano, integrado además por los locales Luis Monteros, Santiago Montenegro, Richard Huera, Kevin Navas, Nixon Rosero y Héctor Álvarez, viajó este jueves a la ciudad colombiana de Neiva, punto de partida de la competencia.

Guavita aseguró que el equipo llega preparado para afrontar la carrera. "Estamos conscientes de la preparación que hemos tenido. Va a ser una carrera muy bonita, especial, y esperamos que todo salga muy bien para el equipo", afirmó.

Por su parte, el reciente campeón nacional de la categoría élite, Kevin Navas, de 21 años, celebró su primera experiencia internacional. "Estoy muy contento y motivado de representar al país con el maillot tricolor", señaló.

La Vuelta a Colombia comenzará el sábado con un recorrido de 1.473 kilómetros distribuidos en nueve etapas. La primera unirá Neiva y Pitalito, mientras la última se disputará con un circuito en Medellín.