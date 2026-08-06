El cubano José Pelier gana el oro en el canotaje de los Centroamericanos y del Caribe

La medalla de plata fue para el mexicano Guillermo Quirino, que completó el recorrido en 4:16.02, mientras que el colombiano Daniel Pacheco obtuvo el bronce con un registro de 4:20.10.

El venezolano Reinaldo Argüello terminó en la cuarta posición con un tiempo de 4:27.74, seguido por el guatemalteco Luis Carrera, quinto con 4:28.12, y el dominicano Bladimir García, sexto con 4:46.06.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se iniciaron el 24 de julio y concluirán el 8 de agosto, acogen a 6.200 deportistas, quienes compiten en 40 deportes y 53 disciplinas en busca de 3.244 medallas, la mayor cifra en la historia del certamen, además de plazas para competiciones internacionales con la mirada puesta en Los Ángeles 2028.