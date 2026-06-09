Polideportivo
09 de junio de 2026 a la - 17:38

Exa Ysaty y Sport Colonial definen el título femenino de futsal FIFA este martes

Sport Colonial y Exa Ysaty son los protagonistas de la final única del futsal femenino.
Sport Colonial y Exa Ysaty son los protagonistas de la final única del futsal femenino.

El corto torneo Apertura Femenino de Futsal FIFA concluirá con la consagración del campeón este martes, en el cotejo entre Exa Ysaty y Sport Colonial. El partido será en cancha de Sol de América.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Los dos mejores en la fase inicial, Exa Ysaty y Sport Colonial, son los finalistas del torneo Apertura femenino de futsal FIFA.

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Hay compromiso para el campeón del certamen en la Libertadores, y esto ha obligado a la Divisional de Futsal FIFA de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) para organizar un torneo rápido.

Los demás participantes del primer torneo del año fueron Universidad Americana y Tte. Rojas Silva.

* La final. En cuanto al partido decisivo, será final única entre las Yakas y las colonialistas.

El partido se anuncia para este martes, a partir de las 21:00 en el polideportivo “Luis Óscar Giagni” del club Sol de América, sobre Quinta Avenida.

Exa Ysaty bajará al parquet como favorita, ya que en la última fecha de la primera etapa obtuvieron una categórica victoria de 5-0 sobre Colonial.

Las Yakas ganaron todos sus partidos en este corto certamen, contando en sus filas a experimentadas jugadoras, quienes inclusive ya han representado al club en la Libertadores.