Exa Ysaty y Sport Colonial definen el título femenino de futsal FIFA este martes

Los dos mejores en la fase inicial, Exa Ysaty y Sport Colonial, son los finalistas del torneo Apertura femenino de futsal FIFA.

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Hay compromiso para el campeón del certamen en la Libertadores, y esto ha obligado a la Divisional de Futsal FIFA de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) para organizar un torneo rápido.

Los demás participantes del primer torneo del año fueron Universidad Americana y Tte. Rojas Silva.

* La final. En cuanto al partido decisivo, será final única entre las Yakas y las colonialistas.

El partido se anuncia para este martes, a partir de las 21:00 en el polideportivo “Luis Óscar Giagni” del club Sol de América, sobre Quinta Avenida.

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Exa Ysaty bajará al parquet como favorita, ya que en la última fecha de la primera etapa obtuvieron una categórica victoria de 5-0 sobre Colonial.

Las Yakas ganaron todos sus partidos en este corto certamen, contando en sus filas a experimentadas jugadoras, quienes inclusive ya han representado al club en la Libertadores.