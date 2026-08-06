Fujimori ratificó su compromiso con la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2027

La jefa de Estado recibió en el Palacio de Gobierno, en Lima, al presidente de Panam Sports, el chileno Neven Ilic, al presidente del Comité Paralímpico de las Américas, el colombiano Julio César Ávila, y el presidente del Comité Organizador de Lima 2027, Sergio Ludeña, horas antes de la ceremonia que pondrá en marcha el reloj rumbo a los Juegos del próximo año.

"El reto es que los Juegos Panamericanos 2027 del próximo año, sean mejores que los del 2019. Soy mujer de retos y, al saber que hay un equipo competente y profesional, estamos seguros que vamos a dejar el nombre del Perú bien en alto", declaró Fujimori.

La mandataria, que asumió el cargo el pasado 28 de julio, reconoció que las obras planificadas para los Juegos "no han avanzado" como hubiera querido, pero aseguró que le pondrá "velocidad" a la construcción de la infraestructura pendiente.

En la comitiva que visitó el Palacio de Gobierno se encontraban la gimnasta estadounidense y múltiple medallista olímpica Simone Biles y la también medallista y atleta paralímpica colombiana Karen Palomeque, invitadas a la ceremonia de este jueves, quienes recibieron presentes de las autoridades peruanas y camisetas de la selección peruana con sus nombres impresos.

"Estoy segura que estos juegos van a permitir a los deportistas mostrar su talento y motivar a todos los jóvenes a seguir haciendo deporte y que todo en la vida se puede conseguir cuando uno se prepara, cuando con método y disciplina uno siempre persevera en estos sueños", afirmó Fujimori, quien se declaró una atleta aficionada.

Los vigésimos Juegos Panamericanos se realizarán en la capital de Perú del 23 de julio al 8 de agosto de 2027 y contarán con la participación de más de 7.000 deportistas de 41 países que, durante 17 días, participarán de 38 deportes y 59 disciplinas.

Los Parapanamericanos irán del 20 al 29 de agosto con la presencia de Para deportistas de 34 países en 17 deportes y 18 disciplinas.