Polideportivo
06 de agosto de 2026 a la - 22:20

José Figueroa logra el oro en 200 metros para Puerto Rico y sella boleto para Lima 2027

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Santo Domingo, 6 ago (EFE).- El velocista José Figueroa conquistó este jueves los 200 metros en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 Santo Domingo con 19.98, para cumplir así con los pronósticos que le otorgaban el favoritismo y dar a su nación el triunfo en una prueba que le esquivó por 67 años.

Por EFE

Figueroa, dueño del récord regional en la especialidad que estableció el miércoles en las eliminatorias de los Juegos, mantuvo un dominio completo de la prueba y administró bien sus energías.

El dominicano Alexander Ogando, uno de los más destacados velocistas dominicanos y de la región, se conformó con la plata con tiempo de 20.47.

El bronce fue para Aaron Charles, de Trinidad y Tobago, quien cruzó en 20.63 segundos.

El puertorriqueño rompió una sequía de 67 años para Puerto Rico en esta prueba y expresó "gran emoción", dedicando el triunfo "a su familia, confiando en los planes de Dios y recalcando el orgullo de llevar la bandera puertorriqueña a los más alto del podio".

Agradeció el apoyo "incondicional" de sus padres y entrenadores, destacando que el sacrificio "valió la pena".

Su triunfo la aseguró un boleto directo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.