José Figueroa logra el oro en 200 metros para Puerto Rico y sella boleto para Lima 2027

Figueroa, dueño del récord regional en la especialidad que estableció el miércoles en las eliminatorias de los Juegos, mantuvo un dominio completo de la prueba y administró bien sus energías.

El dominicano Alexander Ogando, uno de los más destacados velocistas dominicanos y de la región, se conformó con la plata con tiempo de 20.47.

El bronce fue para Aaron Charles, de Trinidad y Tobago, quien cruzó en 20.63 segundos.

El puertorriqueño rompió una sequía de 67 años para Puerto Rico en esta prueba y expresó "gran emoción", dedicando el triunfo "a su familia, confiando en los planes de Dios y recalcando el orgullo de llevar la bandera puertorriqueña a los más alto del podio".

Agradeció el apoyo "incondicional" de sus padres y entrenadores, destacando que el sacrificio "valió la pena".

Su triunfo la aseguró un boleto directo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.