Kim Le Court se lleva el esprint y Reusser llegará de amarillo a la etapa del Ventoux

El pelotón afrontaba un nuevo día en terreno quebrado, con hasta seis cotas puntuables de segunda, tercera y cuarta categoría. La más dura era la penúltima: el Col de Lalouvesc, con 8,6 kilómetros con una pendiente media del 5 %, seguido de una larguísima y pronunciada bajada antes de la última subida.

Con la amenaza del Mont Ventoux acechando en el horizonte del viernes, la fuga tardó en formarse, y muchos equipos de las aspirantes a la general prefirieron ahorrar fuerzas. Después de la suave subida a la côte de Périgneux, en la que Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech) sumó el máximo de puntos en su lucha por el maillot de la montaña, se produjeron los primeros ataques.

La fuga del día quedó conformada por la neerlandesa Loes Adegeest (Lidl-Trek), la checa Nikola Noskova (Cofidis) y la noruega Katrine Aalerud (Uno-X). En la persecución de las tres escapadas, del pelotón se descolgaron mujeres como la neerlandesa Anna van der Breggen (SD Worx), segunda en la Vuelta y tercera en el Giro esta temporada.

Las tres de delante, que habían llegado a tener dos minutos de margen, fueron neutralizadas cuando restaban 54 kilómetros para el final, justo antes del ascenso al Col del Lalouvesc. El acelerón de las favoritas de la general para la subida dejó el pelotón con apenas 30 componentes.

La joven campeona de Francia Célia Gery (FDJ - Suez), que corría a menos de 20 kilómetros de su Annonay natal, había estado muy activa durante toda la jornada y se lanzó al frente en la ascensión. A ella se unieron Sarah van Dam (Visma), Elisa Longo Borghini (UAE), Liane Lippert (Movistar), Cédrine Kerbaol (EF Education) y Puck Pieterse (Fenix).

Era un segundo intento de fuga de mucho nivel, con la campeona de Italia, la de Francia y la dueña del maillot de lunares, que empezaron a subir juntas la côte de Boucieu-le-Roi (3,8 kilómetros al 5,7 %), la última del día, con cerca de medio minuto de ventaja sobre lo que restaba del pelotón.

En ese grupo perseguidor estaba la maillot amarillo Marlen Reusser (Movistar), así como la campeona de Europa Demi Vollering (FDJ - Suez), la campeona del mundo Magdeleine Vallieres (EF Education), la polaca Kasia Niewiadoma (CANYON), la canadiense Isabella Holmgren (Lidl-Trek) o la española Paula Blasi (UAE).

La primera que saltó a por las seis de delante fue la neerlandesa Riejanne Markus (Lidl-Trek), quien se marchó acompañada por Kim Le Court (AG Insurance), y las dos se sumaron a la cabeza. A pesar del empuje de las perseguidoras, las ocho de delante se jugaron la victoria de etapa.

En la llegada, la mauriciana demostró que era la ciclista más rápida. Fue la encargada de lanzar el esprint y la encargada de rematarlo, cuando sus compañeras de cabeza no pudieron atraparla. El segundo lugar fue para Kerbaol, y el tercero, para Pieterse. Las favoritas por la general entraron juntas en un grupo a 28 segundos.

La etapa reina de este Tour llega este viernes, con 146,8 kilómetros entre La Voulte-sur-Rhône y el temido ascenso final al Mont Ventoux. El 'gigante de la Provenza' aguarda con sus 15,7 kilómetros hacia arriba, al 8,8 % de pendiente media, pero con varios tramos por encima del 9,5 %.