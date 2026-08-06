La dominicana Terrero y la puertorriqueña Fonseca ganan oro en el karate de los Juegos

Terrero derrotó 10-3 a la cubana Baurelys Torres, gracias a su técnica depurada y acoso constante sobre su rival.

La cubana, campeona en esa división en los Juegos de San Salvador 2023, no tuvo respiro ante una Terrero alentada por centenares de sus compatriotas.

El oro de la atleta fue el cuarto que recoge República Dominicana en el karate de los Juegos, ya que este jueves se llevó el primer lugar en kata por equipos y ayer logró dos oros individuales en kata (combate simulado).

Los dos bronces en los -55 kilos correspondieron a la colombiana Mariana Noreña y a la venezolana Bárbara Pérez, que vencieron a Anna-Marie Santiago, de Puerto Rico, y a la guatemalteca Gabriella Izaguirre.

De su lado, la puertorriqueña Fonseca dominó 3-0 a la colombiana Wendy Mosquera en los -68 kilos.

Los tres puntos de Fonseca fueron con los puños (yuko), mientras su rival se mostró desordenada en el ataque.

La dominicana Karen Madera derrotó 7-1 a la guatemalteca Luisa Palencia, para llevarse uno de los dos bronces en la categoría de -68 kilogramos.

El otro bronce fue para la mexicana Paola Rubia que doblegó 7-5 a la venezolana Marianth Cuervo.