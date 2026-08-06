México gana oros en femenino y el mixto de la natación artística de Santo Domingo 2026

La dupla mexicana formada por María Arellano y Joana Jiménez fue la ganadora con puntuación de 274.7550 al abrir la tanda en el centro acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Aruba se colgó la medalla de plata con 233.7816, gracias a Kim Deiman y Janneke Dirven.

Colombia volvió a subir al podio por cuarta vez en la natación artística con su medalla de bronce con Sara Castañeda y Melisa Ceballos, que lograron 233.0225 puntos.

El Salvador fue cuarto (223.7567) con Grecia Mendoza y Cesia Castañeda. Venezuela quinto (206.7450) con Anna Mitinian y María Alfaro. Luego Cuba, Curazao y Guatemala.

El dueto mixto de México, integrado por Diego Villalobos e Itzamary González, también se llevó el oro con puntuación de 222.0067.

En esta prueba, Colombia quedó en segundo lugar y se adjudicó la plata con 214.0683. La dupla suramericana la conformaron Gustavo Sánchez y Emily Minante.

Guatemala finalizó en un lejano tercer lugar con 146.6033, acumulados por Rebeca Urías y Kevin García.

El cuarto lugar fue para Curazao (125.5717), seguido por Cuba (124.1198) y República Dominicana (84.7450).