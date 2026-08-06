Polideportivo
06 de agosto de 2026 a la - 22:10

Niemann manda en Nueva York con -7, Sergio García firma -1 y Rahm no pasa del 1 sobre par

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Chicago (EE.UU.), 6 ago (EFE).- El chileno Joaquín Niemann fue el mejor este jueves en la ronda de apertura del torneo de Nueva York del LIV Golf, con siete bajo par, mientras que el español Sergio García firmó un -1 y su compatriota Jon Rahm no pasó del uno sobre par.

Por EFE

En el Trump National Golf Club Bedminster, Niemann firmó siete birdies sin error alguno para tomar el liderato con dos golpes de ventaja sobre el británico Ian Poulter y el australiano Lucas Herbert, ambos con 66 (-5).

Sergio García fue el mejor español, con una ronda de 70 golpes, uno bajo par, mientras que José Luis Ballester y David Puig firmaron el par, al igual que los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz.

Tuvo un día más complicado Jon Rahm, que pagó un doble bogey y dos bogeys, pese a sus tres birdies, con un uno sobre par que le obligará a remontar para darse opciones.