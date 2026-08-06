Niemann manda en Nueva York con -7, Sergio García firma -1 y Rahm no pasa del 1 sobre par

En el Trump National Golf Club Bedminster, Niemann firmó siete birdies sin error alguno para tomar el liderato con dos golpes de ventaja sobre el británico Ian Poulter y el australiano Lucas Herbert, ambos con 66 (-5).

Sergio García fue el mejor español, con una ronda de 70 golpes, uno bajo par, mientras que José Luis Ballester y David Puig firmaron el par, al igual que los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz.

Tuvo un día más complicado Jon Rahm, que pagó un doble bogey y dos bogeys, pese a sus tres birdies, con un uno sobre par que le obligará a remontar para darse opciones.