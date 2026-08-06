Perú pone en marcha la cuenta atrás rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027

En un estrado levantado en la céntrica plaza de Lima, Fujimori, junto a la gimnasta estadounidense y la paratleta colombiana, presionaron un botón rojo que dio inicio a la cuenta atrás en un reloj digital instalado en el lugar.

Los fuegos artificiales que marcaron el inicio del conteo desataron la algarabía del público que asistió a la ceremonia y disfrutó de las presentaciones de danza folclórica y un concierto del popular grupo de cumbia Los Mirlos.

La jefa de Estado dijo en un breve discurso que sentía una "enorme responsabilidad y orgullo de llevar a cabo este evento deportivo" y saludó la presencia de las atletas invitadas porque son personas que conocen "el esfuerzo, la disciplina y el coraje que se necesita para competir".

Fujimori agregó que los Juegos Panamericanos Lima 2027 "no es únicamente un encuentro deportivo, sino también la oportunidad de demostrar al continente la capacidad de Perú para organizar con excelencia".

"Haremos realidad el lema de "Juntos brillamos más", expresó la mandataria.

Por su parte, el presidente de Panam Sports, la entidad organizadora de los Panamericanos, el chileno Neven Ilic, declaró que "es la primera vez que volvemos a un país", que ya fue sede de los juegos, "porque nos trataron muy bien".

"En 2019 nos fuimos de Lima con el corazón lleno de agradecimiento", afirmó Ilic tras recordar los estadios llenos de asistentes y el ambiente que "nos hicieron sentir en casa" en los Panamericanos de ese año.

"Perú está a nivel de organizar cualquier cosa que se propone", remarcó el dirigente olímpico.

Por su parte, el presidente del Comité Paralímpico de las Américas, el colombiano Julio César Ávila, agradeció que Perú abre con este acto las puertas a más de 2.000 atletas del deporte parapanamericano.

Asimismo, Ávila confió en que "esta apertura sea el espacio para que tengamos sociedad con transformación".

A su vez, el presidente del Comité Organizador de Lima 2027, Sergio Ludeña, declaró que están "listos para hacer historia una vez más" y consolidar a la capital peruana como "epicentro del deporte continental".

"Este reloj es el punto de partida de un engranaje humano extraordinario", afirmó Ludeña y anunció la convocatoria al programa de voluntariado para las "miles de personas que deseen ser el corazón y alma de estos juegos".

Los vigésimos Juegos Panamericanos se realizarán en la capital de Perú del 23 de julio al 8 de agosto de 2027 y contará con la participación de más de 7.000 deportistas de 41 países que, durante 17 días, participarán de 38 deportes y 59 disciplinas.

Los Parapanamericanos irán del 20 al 29 de agosto con la presencia de Para deportistas de 34 países en 17 deportes y 18 disciplinas.