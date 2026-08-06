República Dominicana y Colombia ganan el oro en la modalidad de kata por equipos

María Dimitrova, que el miércoles se colgó su sexto oro seguido en la cita regional, lideró a su equipo para sumar otra presa dorada a un palmarés que terminó hoy.

"He concluido como quería, ganando el oro ante mi gente para despedirme del tatami", dijo una emocionada Dimitrova tras el triunfo dominicano 5-0 sobre Venezuela.

La multipremiada atleta abandona su especialidad de kata (combate simulado) a los 41, para continuar al frente de sus dojos (escuela o academia de entrenamiento) y como parte del cuerpo técnico de la Federación Dominicana de Karate.

El trío dominicano lo completaron Perla Peralta y Carla Espejo.

Para pelear y ganar el oro dejaron en el camino a los equipos de Guatemala (5-0), Cuba (5-0) y México (3-2).

República Dominicana y México se repartieron los dos bronces por equipos femenino.

El trío colombiano de Alejandro Ramírez, Danny Díaz y Samuel Giraldo se impuso 5-0 a los cubanos Víctor Sánchez, Freddy Ares y Yordeivis Núñez, para hacerse con el oro en la modalidad de kata por equipo masculino.

Para llegar al punto de decisión, Colombia se deshizo de República Dominicana (3-2), Guatemala (5-0) y Venezuela (4-1).

República Dominicana y México se llevaron los dos bronces en esta categoría.