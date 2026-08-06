Se neutraliza 30 minutos la cuarta etapa del Tour de Polonia tras una caída en el pelotón

Después de 135 kilómetros y antes de las dos últimas subidas del día, tras una lluvia constante, cuando el pelotón rodaba por detrás de una escapada con casi dos minutos de margen, una grave caída en el grupo más grande, provocada por el asfalto mojado, obligó a pausar la carrera.

Por delante marchaba un cuarteto formado por Matteo Malucelli (Astana), Dries de Bondt (Jayco AlUla), Tobiasz Pawlak y Patryk Stosz (selección de Polonia), fugados prácticamente desde que se dio la salida oficial. Fueron obligados a detenerse y reunirse con el pelotón.

Entre los afectados, además de Almeida, estaban sus gregarios Juan Sebastián Molano, Jan Christen, Rune Herregodts y Benoît Cosnefroy, así como Wilco Kelderman (Visma) o Rudy Molard (Groupama).

La carrera estuvo suspendida durante cerca de 30 minutos, en los que los comisarios de carrera dialogaron con los ciclistas para llegar a una solución. Finalmente, se acordó dejar salir a los cuatro escapados y respetar el 1:50 de margen que tenían antes de la caída, así como recortar parte del trazado restante.