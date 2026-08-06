Trasladan los cuerpos de 5 alpinistas fallecidos en el Broad Peak, incluido Nirmal Purja

Por su parte, los restos de la alpinista omaní Nadhira Al Harthy y del nepalí Pur Bahadur Sherpa ya fueron repatriados a sus respectivos países, añadió la organización en un comunicado.

El balance de la expedición integrada por 10 personas se salda con siete víctimas mortales evacuadas, un cuerpo localizado pero inalcanzable por el riesgo de aludes y dos montañistas que continúan oficialmente desaparecidos.

El empeoramiento del tiempo en la cordillera del Karakórum ha vuelto a dificultar los trabajos de evacuación, que se alargan desde el pasado jueves, cuando comenzaron las labores de búsqueda tras registrarse el alud.

"Lamentamos informar de que Sohail Sakhi y Mallory Geis siguen desaparecidos, y que el cuerpo de Nawang Thindu Sherpa no pudo ser recuperado debido a su ubicación en una zona de gran altitud propensa a las avalanchas", informó el comunicado oficial.

El Club Alpino de Pakistán no aclaró si la operación de recuperación se reanudará una vez que las condiciones meteorológicas despejen.

La avalancha, ocurrida el pasado jueves a unos 8.000 metros de altitud en la duodécima montaña más alta del mundo, sepultó a una expedición internacional de 10 personas liderada por Purja.