Viernes, 7 de agosto de 2026

Redacción deportes. Los Mundiales de motociclismo de velocidad se reanudan tras las vacaciones de verano en uno de los circuitos con más historia, el de Silverstone, donde comienza el Gran Premio de Bretaña con las primeras sesiones de entrenamientos libres (de 9.00 a 16.00 GMT).

Lima. La estadounidense Simone Biles, la gimnasta más laureada de la historia, comparece en una rueda de prensa durante su visita a Perú para promocionar los Juegos Panamericanos de Lima 2027, a falta de un año para su inauguración.

Santo Domingo. Quiénes son los deportistas que destacaron y dejaron huella en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que concluirán este 8 de agosto en Santo Domingo.

Redacción deportes. El pelotón del Tour femenino afronta, con la suiza Marlen Reusser al frente de la general, la séptima etapa, de 146.8 kilómetros, en la que se enfrentará, tras dos puertos de segunda y uno de tercera, al legendario Mont Ventoux, de categoría especial, con su ascensión de 15,7 kilómetros y un desnivel medio del 8.8 por ciento.

- Tour de Francia femenino (hasta 9). 7ª etapa: La Voulte-sur-Rhône - Mont Ventoux, de 146,8 km.

- Vuelta a Polonia (hasta 9) (FOTO). 5ª etapa: Opole-Kocierz Resort (218,9 km).

- Vuelta a Burgos (hasta 8). 4ª etapa (FOTO): Palazuelos de Muñó- Briviesca (178 km).

- Volta a Portugal (hasta 16). 2ª etapa: Sines-Albufeira, de 180,4 km.

Redacción Deportes. El estadio que albergará la final del Mundial 2023 -el Santiago Bernabéu de Madrid o el de nueva construcción en Casablanca- sigue centrando el interés informativo, sobre todo por la crisis que vive la FIFA, escenificada el pasado miércoles en Rabat con el comité de crisis convocado con urgencia por su presidente, Gianni Infantino, en las oficinas de la sede del organismo en África.

- LIV Golf. Torneo de Nueva York, en el Trump National Golf Club Bedminster (hasta 9).

- Entrenamientos libres (9.00 a 16.00 GMT) del Gran Premio de Gran Bretaña, 12ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito de Silverstone. (FOTO)

- Campeonatos de Europa de deportes acuáticos, en París, que incluye las modalidades de natación artística, saltos, aguas abiertas, saltos de gran altura y natación (hasta 16).

- XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Santo Domingo (hasta 8). (FOTO)

- Lima. La estadounidense Simone Biles, la gimnasta más laureada de la historia, comparece en una rueda de prensa durante su visita a Perú para promocionar los Juegos Panamericanos de Lima 2027, a falta de un año para su inauguración. (Foto) (Vídeo) (Directo)

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montreal (Canadá) (hasta 13).

- Torneo WTA 1.000 de Toronto (Canadá) (hasta 13).

- 44ª Copa del Rey-Mapfre, en Palma (hasta 8). (FOTO) (VÍDEO)

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Redacción EFE Deportes