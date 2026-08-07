El colombiano Santiago Mesa triunfa en la segunda etapa de la Volta a Portugal

Hubo que recurrir al 'foto-finish' para confirmar la victoria de Mesa (Anicolor/Campicarn), que recorrió los 180,4 kilómetros entre las localidades de Sines y Albufeira en 3 horas, 59 minutos y 8 segundos.

Cavia, del Burgos-BH, adelantó a varios corredores en el sprint final, pero, por segundo día consecutivo, vio cómo la victoria se le escapaba por muy poco y volvió a terminar en segunda posición.

El castellano fue la lengua predominante en el podio de esta segunda etapa, ya que el argentino Tomás Contte, del Aviludo-Louletano-Loulé, terminó tercero.

Este viernes también se registró otra buena actuación del Euskaltel-Euskadi, con Xabier Isasa y Jordi López cruzando la meta en cuarto y séptimo lugar, respectivamente.

En la clasificación general, el líder sigue siendo el corredor del UAE Team Emirates Rui Oliveira, gracias a su sexto puesto de la jornada.

A lo largo de la carrera, los focos se centraron en el español Óscar Rota, del Feira dos Sofás-Boavista, que durante 163 kilómetros lideró la fuga junto al británico Adam Lewis (APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery).

Con su actuación, el de Sabadell se aupó a lo más alto de la clasificación de la montaña y, además, se llevó el Premio a la Combatividad.

Este sábado se disputará la etapa más larga de la 87ª Volta a Portugal, de 182,2 kilómetros y entre las ciudades de Beja y la fronteriza Elvas, junto a la española Badajoz (Extremadura).

Además de la distancia, esta jornada tendrá como reto las altas temperaturas que suelen registrarse en estas localidades de la región portuguesa del Alentejo, donde se esperan máximas de entre 36 y 38 grados.