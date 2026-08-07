El joven portero argentino Lucas Lavagnino, blanquivioleta hasta el 2028

El cancerbero, de 1.89 metros de estatura, se formó en las categorías inferiores del Club Leloir de San Miguel y de CA River Plate y, tras destacar en la cantera de ‘El Millonario’ logró llegar al primer equipo para, en el verano de 2025, ir cedido al CA Independiente.

Lavagnino debutó con Argentina sub-20 en el año 2023, y en su nueva etapa en el Valladolid compartirá posición con el canterano Álvaro Aceves, quien realizó un gran fin de temporada en el anterior curso.

El argentino Lucas Lavagnino se convierte en el décimo fichaje blanquivioleta en este mercado invernal y afronta en el Real Valladolid su primer reto fuera de Argentina, según ha informado el club vallisoletano en nota de prensa.