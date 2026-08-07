El L'Immens uruguayo y el From Now On lideran presencia latina en la Copa del Rey

La tripulación comandada por González se ha convertido en la revelación de esta edición, situados en segunda posición de la clase Uber ORC B por delante de tripulaciones como el Katara argentino de Julián Somodi, vigente campeón del mundo de ORC B.

Su triunfo en la segunda manga fue el punto más álgido hasta el momento, pero la regularidad durante la Serie Preliminar le ha permitido descartar un noveno puesto que le mantiene en el podio provisional.

No está teniendo la misma suerte la embarcación de Somodi, que ya no se puede permitir un fallo en las pruebas restantes tras descartar un decimotercero de la última manga y se sitúa actualmente a ocho puntos del podio, que marcan tanto el L'Immens y el Máximo español con 15 puntos.

En la misma clase, el Cap Vermell Grand Hotel - Drac T 60 argentino de Carlos Scorticatti ocupa la decimocuarta plaza, siendo un sexto su mejor resultado hasta la fecha.

Otro barco que está rindiendo al más alto nivel es el From Now On de Chaín, tercero en Sail Racing ORC A tras el segundo puesto logrado en la última manga de la Serie Preliminar, y lucha codo con codo con el Elena Nova alemán de Christian Plump por mantenerse en el podio.

Este viernes comienza la Serie Final, donde cada equipo multiplicará su resultado por 1,5 y cada regata cuenta, sin posibilidad de descartes, mientras que la Balearia Women's Cup mantiene su formato Round Robin y decidirá a los seis barcos que lucharán en la Medal Race.