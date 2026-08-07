Jan Christen 'venga' el abandono de su compañero Joao Almeida y gana en Polonia

En un día tenso, con el pelotón tocado por la caída del jueves, los nervios estaban a flor de piel. El portugués Joao Almeida (UAE), ganador de la carrera en 2021 y que partía como uno de los favoritos, se vio obligado a no tomar la salida tras las heridas sufridas, después de que el jueves abandonaran sus gregarios Benoît Cosnefroy y Juan Sebastián Molano.

Solo dos cotas categorizadas eran el menú del día, si bien la llegada podía constituir un puerto más, con un inicio durísimo de la subida, rondando el 13 % de pendiente media y con tramos por encima del 20 %. Aunque hubo muchos ataques desde el inicio, la fuga tardó en consolidarse cerca de 30 kilómetros.

Quedó por delante un grupo formado por Paul Magnier (Soudal), Taco van der Hoorn (Lotto), Dries de Bondt (Jayco), Filip Maciejuk (Movistar) y Tim Naberman (Picnic). Llegaron a tener más de tres minutos de ventaja, pero el trabajo de equipos como el Astana de Christian Scaroni redujo esa diferencia hasta consolidarla ligeramente por encima del minuto.

Cuando faltaban 100 kilómetros para el final, otros ciclistas hicieron esfuerzos por entrar en la fuga. Lo consiguieron con éxito Rémi Cavagna (Groupama) y Patrick Gamper (Jayco). El que tuvo que descolgarse fue Maciejuk a causa de un problema mecánico.

Sus compañeros de fuga tampoco llegaron a buen puerto. A falta de 4,2 kilómetros, antes de la subida hacia la línea de meta, fueron atrapados por el pelotón. El ciclista del EF Education Neilson Powless puso un ritmo endiablado en la parte más dura, pero el que se aprovechó de ello para atacar fue el UAE Jan Christen, con los compañeros que habían tenido que abandonar muy presentes en su cabeza.

El campeón nacional suizo se movió a falta de 2 kilómetros para la meta. El alemán Marco Brenner (Tudor) hizo un esfuerzo hercúleo para alcanzarle y lo consiguió, pero ese trabajo le penalizó en la llegada, en la que se impuso Christen, y Brenner tuvo que conformarse con el segundo puesto.

Completó el podio el francés Louis Barré (Visma). Bart Lemmen, ganador de la etapa del jueves, consiguió conservar el maillot de líder de la general.

La sexta etapa del Tour de Polonia incluye 125,5 kilómetros entre Bukovina Resort y Bukovina Tatrzanska, por un recorrido quebrado con hasta cuatro puertos de primera categoría y dos de segunda, cortos pero intensos, antes de la jornada definitiva del domingo.