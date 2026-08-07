La central mexicana Gabriela Álvarez (Querétaro), nueva jugadora del Granada

Gabriela Álvarez, de 30 años, empezó su carrera como profesional en el Rayados de Monterrey para jugar después, siempre en su país, en Universidad Nacional, Club Juárez y Cruz Azul.

Ahora llega al Granada libre procedente del Querétaro, su último club, tras acumular más de 150 partidos en la élite del fútbol mexicano.

La central, que vivirá en el Granada su primera aventura profesional en Europa, ha sido internacional con la selección mexicana sub-17 y sub-20, informó este viernes el Granada en un comunicado.

El club rojiblanco dio, además, la bienvenida a Gabriela Álvarez y le deseó “la mayor de las suertes en su nueva etapa”.

Esta es la decimotercera incorporación del Granada para su cuarta campaña consecutiva en la Liga F tras las llegadas anteriores de la centrocampista Elene Guridi, cedida por la Real Sociedad, la atacante Raquel Gil (Alavés), la portera Yohana Gómez (Deportivo), la extremo neerlandesa Welma Fon (DUX Logroño) o la central Tere Mérida (Levante).

También se han incorporado la lateral Paula Perea (Espanyol), la centrocampista Daniela Miñambres (Atlético de Madrid), las delanteras Naiara Sanmartín e Iris Ashley, cedidas por el Real Madrid, la centrocampista estadounidense Maya Evans (Vermont Green), la central Jenni López, cedida por el Tenerife, y la delantera Bárbara López (Madrid CFF).