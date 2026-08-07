La ucraniana Chukanivska toma ventaja en la pelea por el oro

Chukanivska, que sumó 152,30 puntos, aventajó en 10.50 unidades a la italiana Elisa Cosetti, bronce en los Campeonatos de Europa disputados en 2022 en Roma, que cerró la primera jornada en segunda posición con una marca de 141,80.

Completó el podio provisional, a falta de las dos últimas rondas de saltos que se disputarán este sábado, la suiza Morgane Herculano, tercera con una puntuación de 138,60 unidades.

Si la helvética destacó por su regularidad, la joven Chukanivska, de 19 años, fue la más brillante sobre la plataforma de 20 metros instalada en el puente Bir-Hakeim de la capital francesa.

Tal y como atestiguaron los 91.20 puntos que la ucraniana, campeona del mundo júnior en 2022, que Nelli Chukanivska logró con su segundo y último salto, un impresionante triple mortal adelante encogido con medio tirabuzón.