La Vuelta modifica su 20.ª etapa por las malas condiciones de acceso al Alto de Hazallanas

Los desprendimientos ocasionados por el temporal registrado en febrero pasado impiden el paso de la carretera por el trazado inicialmente previsto, lo que ha provocado que la subida programada ya no reúna las condiciones necesarias para el paso de La Vuelta, según el comunicado de La Vuelta.

"Con el objetivo de respetar al máximo el trazado original, en colaboración con las administraciones locales, la organización ha decidido sustituir el ascenso al Alto de Hazallanas por la inédita ascensión al Puerto de El Duque, manteniendo así la esencia, la dureza y la exigencia de la penúltima etapa de la carrera con un perfil casi idéntico al original, con un nuevo puerto que comparte su tramo final con la subida prevista inicialmente", explicaron.

La vigésima etapa, que se disputará el 12 de septiembre, consta de 187 kilómetros -con un ascenso de unos 5.120 metros- que transcurren entre los municipios granadinos de La Calahorra, punto de salida, y Collado del Alguacil, donde estará situada la meta.

Con la modificación conocida hoy, los ciclistas deberán afrontar dos subidas al Puerto de El Purche y una al Puerto de El Duque antes de la ascensión final al inédito Collado del Alguacil.

El kilometraje de la etapa, señalaron desde la organización, se mantendrá prácticamente idéntico al planteado originalmente, conservando un nivel de dureza y exigencia "en línea" con el trazado presentado en diciembre.

La edición de 2026 de La Vuelta contará con la principal novedad de la participación del esloveno Tadej Pogacar, cuyo palmarés sigue sin contar con la ronda española, después de haber ganado cinco veces el Tour de Francia y una el Giro de Italia.

Su única presencia en la carrera española tuvo lugar antes de comenzar su exitosa trayectoria, en 2019, y alcanzó el tercer lugar.

Por el momento se desconoce si el danés Jonas Vingegaard, vigente campeón, participará en la próxima edición, después de que una caída le obligara a retirarse en el Tour de Francia.