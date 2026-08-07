Las 'Reinas del Caribe' conquistan su séptima medalla de oro consecutiva en voleibol

Las jugadoras dominicanas, ante un público que abarrotó el Palacio de Voleibol de la capital dominicana, mantuvieron el dominio del partido, aunque en ocasiones la pizarra cambiaba de mando, pero Colombia nunca fue un rival que comprometiera el triunfo de las quisqueyanas.

Los parciales concluyeron 25-14, 25-9 y 25-12 gracias a una ofensiva repartida de Brayelin Martínez, Yonkaira Peña Isabel, Gaila González y Jinery Martínez.

El conjunto ganador dominó en todas las facetas de juego y sus integrantes lucían seguras del triunfo.

La acomodadora Niverka Marte hizo un gran trabajo y el bloqueo dominicano fue muy superior.

"Ha sido un partido muy difícil, sabemos que Dominicana muy ofensivo, sin embargo considero que fuimos creciendo sobre el juego y nos enfocaremos en seguir mejorando en todos los aspectos", dijo a EFE la colombiana Laura Pascua.

La suramericana dijo que "por momentos" su equipo logró su mejor juego, "pero nuestras rivales tienen muchísimas virtudes y supieron encontrar respuestas", agregó.

La racha de las dominicanas comenzó en los Juegos de San Salvador en 2002.

"El éxito de esta selección es un trabajo continuo, de muchos años. Esa ha sido la clave (...) a partir del lunes nos concentramos para el Norceca para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles", dijo la dominicana Cándida Arias a los medios.

El campeonato Norceca se jugará en el mismo escenario en Santo Domingo, a partir del 19 de agosto, y repartirá una plaza para los Juegos Olímpicos.

De su lado, la atacante dominicana Jineiry Martínez aseguró que el triunfo representaba un "honor" para el equipo y dijo sentirse "muy feliz" de haber saboreado la victoria ante los dominicanos.

"Nos sentimos muy contentas de este apoyo masivo que siempre nos da el pueblo dominicano, nuestras familias, los amigos. Estamos enaltecidas y amadas. Tenemos mucho tiempo llevando esta responsabilidad de dominar en el área y esos nos llena de felicidad", agregó.

La medalla de bronce del voleibol femenino correspondió a Puerto Rico, que venció en tres sets a Cuba.

Las boricuas, que en El Salvador 2023 obtuvieron plata, triunfaron en los parciales por 26-24, 25-23 y 25-18.

El sexteto puertorriqueño contó con el respaldo al ataque de Diana Reyes, Leandra Mangual, Valeria Vásquez y el trabajo en las acomodadas de Wilmarie Rivera.

Las cubanas Diaris Pérez, Yalain de la Peña y Laura Suarez fueron las más destacadas en el partido.