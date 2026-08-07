Niemann mantiene el liderato en Nueva York y Sergio García sigue a 6 golpes

Niemann, que había arrancado el torneo en el Trump National Golf Club Bedminster con una ronda de 64 golpes, siete bajo par, firmó otra jornada de alto nivel con una tarjeta de 65 impactos.

El chileno sigue sin cometer errores en el torneo y sumó seis birdies este viernes.

García también terminó la segunda ronda con una tarjeta de 65 golpes, seis bajo par, fruto de siete birdies por un bogey.

El mexicano Carlos Ortiz firmó el par, al igual que en la ronda inaugural, mientras que los españoles Jon Rahm y José Luis Ballester tienen un acumulado de uno sobre par que les deja muy lejos de pelear por la victoria.