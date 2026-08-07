Panamá gana el oro por primera vez en el béisbol de los Centroamericanos y del Caribe

El de la disputa de la presea dorada en los Juegos de Santo Domingo fue un auténtico duelo de pitcheo y una exhibición defensiva de ambos conjuntos hasta la octava entrada cuando el conjunto canalero encontró el batazo que lo llevó a la gloria y le permitió escribir la página más brillante de su historia en esta competición.

Con los corredores en primera y segunda, el relevista nicaragüense Kenny Cruz abrió el episodio con un lanzamiento desviado que permitió avanzar a ambos corredores.

Héctor Rayo llegó al plato y, en conteo de una bola sin strike, conectó una sólida línea que picó en el jardín derecho para impulsar la carrera de la victoria y dejar tendida en el terreno a la representación 'pinolera'.

El choque concluyó las siete entradas reglamentarias empatado a cero, lo que determinó que cada equipo tuvo la oportunidad de colocar un corredor en segunda sin outs.

El lanzador ganador fue Kevin Miranda (1-0), quien lanzó una entrada en blanco. El derecho Kevin Cruz (0-1), cargó con la derrota tras permitir la carrera que definió el encuentro.

El imparable desató una celebración inolvidable entre los peloteros panameños, que corrieron desde la cueva para abrazar a Rayo, el héroe de la noche.

"Para mí es algo muy significativo. Se lo dedicamos a toda Panamá, este hit es de ustedes. Creí en mí, sabía que podía hacerlo y fui al plato con esa mentalidad de traer esa carrera", expresó un emocionado Rayo tras conectar el batazo decisivo.

Con el triunfo, Panamá concluyó el torneo con récord de 5-1, mientras que Nicaragua finalizó con marca de 4-2 y la medalla de plata.

El dirigente panameño Alberto Macre también resaltó el esfuerzo de sus jugadores al finalizar el encuentro.

"Este es el gran trabajo que hemos realizado en los últimos meses. Estos muchachos tenían ansias, tenían hambre de hacer historia y hoy demostraron de qué está hecho este equipo", afirmó el estratega, aún emocionado.

Este es el primer oro que conquista Panamá tras ganar la presea de plata en los Centroamericanos y del Caribe de 1935, 1938 y 2002.

Por Panamá, Rayo bateó de 3-1, impulsó la única carrera del partido con el hit de oro en la octava entrada; Johnny Santos, de 3-2 y Joshan Wright, se fue de 3-1 y una anotada.

Los nicaragüenses Carlos Sandoval, Luis Montealto y Enmanuel Trujillo conectaron un indiscutible cada uno.