República Dominicana se impone en las dos ramas del 4x100 en los Juegos de Santo Domingo

Estrella de Aza, Liranyi Alonso, Fiordaliza Cofil y Patricia Sine conquistaron el metal dorado, imponiendo un nuevo récord regional de 43.00, rompiendo la marca del país (43.17 segundos) establecida en San Salvador 2023.

Puerto Rico se quedó con la medalla de plata, deteniendo su cronómetro en 43.40 segundos, superando por margen mínimo a Cuba, que marcó 43.41 segundos.

La dominicana Alonso se hizo con este triunfo, con su cuarta medalla de oro, convirtiéndose en la 'reina del atletismo' en Santo Domingo.

Jamaica se quedó cerca del podio, al registrar un tiempo de 43.42 segundos. El resto de los competidores en la ronda final fueron Colombia, El Salvador y México.

El país anfitrión también repitió el triunfo en los 4x400 masculino en las piernas de Melbin Marcelino, Franquelo Pérez, Yohandris Andújar y Yancarlos Martínez.

Con esta presea, la República Dominicana alcanzó las 30 medallas de oro, una cifra que logra por tercera vez en su historia en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La delegación dominicana había superado anteriormente este umbral en San Salvador 2002, donde conquistó 35 preseas doradas, y en Mayagüez 2010, edición en la que sumó 31.