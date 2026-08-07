Sábado, 8 de agosto de 2026

Redacción deportes. La octava y penúltima etapa del Tour de Francia femenino se disputa este sábado entre Sisteron y Niza, con un viaje de 171,9 kilómetros y cuatro puertos de cuarta categoría en el recorrido. La ciclista polaca Kasia Niewiadoma (CANYON), ganadora en 2024, llega como líder.

Redacción Deportes. Balance de Centro Caribe Sports y del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en cuanto a la organización, la logística y lo que significó este evento, además de lo que deja en materia de infraestructura para la República Dominicana.

- Tour de Francia femenino (hasta 9). 8ª etapa: Sisteron-Niza, de 171,9 km.

- Vuelta a Polonia (hasta 9) (FOTO). 6ª etapa: Bukovina Resort-Bukowina Tatrzańska (125,5 km).

- Acaba la Vuelta a Burgos (FOTO). 5ª y última etapa: Caleruega-Lagunas de Neila (137 km).

- Volta a Portugal (hasta 16). 3ª etapa: Beja-Elvas, 182,2 km.

- Amistosos: Ferencvaros-Real Madrid (FOTO), en Budapest, Valencia-Newcastle United, Nápoles-Celta, Barcelona-Forest, Barcelona-Udinese, Juventus-Inter, Chelsea-Milan(FOTO), Leeds-Leipzig, Manchester United-PSG.

- Continúa la cuarta jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Atlético Tucumán-Sarmiento, Deportivo Riestra-Estudiantes, Tigre-River Plate, Boca Juniors-Vélez Sarsfield, Independiente-Platense e Instituto-Gimnasia de Mendoza.

- LIV Golf. Torneo de Nueva York, en el Trump National Golf Club Bedminster (hasta 9).

- Entrenamientos libres (8.40 a 10.40 GMT), sesiones de clasificación (10.50 a 14.20 GMT) y carrera esprint de MotoGP (15.00 GMT) del Gran Premio de Gran Bretaña, 12ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito de Silverstone. (FOTO)

- Campeonatos de Europa de deportes acuáticos, en París, que incluye las modalidades de natación artística, saltos, aguas abiertas, saltos de gran altura y natación (hasta 16)(FOTO).

- XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Santo Domingo (hasta 8). (FOTO)

- La selección argentina de rugby recibe este sábado a la de Sudáfrica en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires.

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montreal (Canadá) (hasta 13).

- Torneo WTA 1.000 de Toronto (Canadá) (hasta 13).

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Redacción EFE Deportes