Se cumple medio siglo del primer título que ganó Ballesteros como profesional

"Seve", nacido en Pedreña (Cantabria), el 9 de abril de 1957, en el seno de una familia humilde, estuvo desde su infancia vinculado al deporte que, con el tiempo, le daría la fama y un palmarés envidiable, además de popularizar este deporte en España.

Su tío Ramón Sota había sido campeón nacional y él desde los 9 años había sido "caddie" en el campo de Pedreña. Cuatro años después obtuvo el permiso oficial para jugar y en 1974 debutó como profesional. Ese mismo año se hizo con el campeonato español open sub´25.

El curso siguiente revalidó este título y se dio a conocer internacionalmente con su tercer lugar en el presitigioso torneo Lancome, en París, lo que le permitió escalar hasta el puesto 26 de la clasificación mundial.

Su primer título profesional estaba a punto de llegar.

Fue en el campo costero de Kennemer, en la localidad de Zandvoort, en los Países Bajos, donde Seve Ballesteros estrenó su palmarés y se confirmó como una figura emergente que, a la postre, se convertiría en el jugador con más victorias (50) en el circuito europeo, ahora denominado DP World Tour.

Ocurrió apenas un mes después de que el joven de Pedreña, desconocido hasta entonces, saltase a la palestra, cuando quedó segundo, empatado con el legendario Jack Nicklaus, en el Abierto de Estados Unidos, su primer ‘major’, disputado en Royal Birkdale, el mismo campo donde se celebró la última edición hace dos semanas.

Ballesteros, que se había hecho profesional en marzo de 1974, poco antes de cumplir 16 años, ocupó el liderato durante las tres primeras jornadas, pero en la última cedió ante el estadounidense John Miller.

Tras rozar el triunfo en su primer grande y ser tercero en el Masters de Escadinavia y en el Abierto de Suiza, subió a lo más alto del podio en Países Bajos, con ocho golpes de ventaja sobre el segundo clasificado, el inglés Howard Clark.

El primer triunfo de los cincuenta que conquistaría hasta completar el palmarés en mayo de 1995, con 38 años, en el Abierto de España en Madrid, donde debutó en el circuito europeo en 1974. .

En 1976, consiguió su primera corona como mejor jugador del circuito europeo, que ganaría otras cinco veces más, y lo remató con la Copa del Mundo obtenida con Manuel Piñero en Estados Unidos.

La trayectoria de Seve, fallecido el 7 de mayo de 2011, se engalanaría con los cinco ‘majors’ que sumó, tres Abiertos Británicos (1979, 1984 y 1988) y dos Masters de Augusta (1980 y 1983)., además de tres Copas Ryder (1985, 1987 y 1995).