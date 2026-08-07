Simone Biles anima a deportistas de Panamericanos a divertirse para lograr el éxito

Biles viajó a Perú para participar la noche del jueves en la ceremonia oficial de la cuenta atrás del inicio de los juegos, que comenzarán en un año en la capital del país andino, que también contó con la presencia de la medallista colombiana Karen Palomeque, así como de la mandataria de Perú, Keiko Fujimori.

"He tenido un abrumador amor y apoyo desde que llegué aquí y ha sido muy bonito ver tantos rostros y visitar nuevos lugares, valoro mucho el apoyo que he recibido hasta ahora", dijo Biles en una rueda de prensa en Lima donde afirmó que especialmente le gustó Cusco, la antigua capital inca donde viajó esta semana.

Cuando periodistas le pidieron consejos para los deportistas que participarán en el evento deportivo más importante de la región el próximo año, la gimnasta señaló que la forma de encontrar el éxito es disfrutar el camino y siempre divertirse, porque nunca se sabe lo que puede ocurrir en una competición.

"Cuando comencé en la gimnasia, mi meta principal era divertirme, simplemente asegúrense de que se estén divirtiendo, esa es la forma de encontrar el éxito, eso hice toda mi carrera y por eso tuve éxito", sostuvo.

También apuntó que en el deporte de alto rendimiento, la salud mental es igual de importante que la salud física y aseguró que al inicio de su carrera le habría ayudado mucho tener ayuda psicológica.

En este sentido, "aunque no siempre es fácil" instó a los deportistas jóvenes a hablar con adultos si están sufriendo por algún motivo, especialmente si está relacionado con el abuso sexual, como fue su caso por parte del exmédico del equipo nacional de gimnasia de Estados Unidos, Larry Nassar.

La noche de este jueves, en un estrado levantado en la céntrica plaza de Lima, Fujimori junto a la gimnasta estadounidense y la paratleta colombiana presionaron un botón rojo que dio inicio a la cuenta atrás en un reloj digital instalado en el lugar.

La jefa de Estado dijo en un breve discurso que sentía una "enorme responsabilidad y orgullo de llevar a cabo este evento deportivo" y saludó la presencia de las atletas invitadas porque son personas que conocen "el esfuerzo, la disciplina y el coraje que se necesita para competir".

Los vigésimos Juegos Panamericanos se realizarán en la capital de Perú del 23 de julio al 8 de agosto de 2027 y contarán con la participación de más de 7.000 deportistas de 41 países que, durante 17 días, participarán de 38 deportes y 59 disciplinas.

Los Parapanamericanos irán del 20 al 29 de agosto con la presencia de paradeportistas de 34 países en 17 deportes y 18 disciplinas.