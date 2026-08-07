Uruguay cesa a los entrenadores Ambrosio y Figallo a un año del Mundial de rugby

"La Unión de Rugby del Uruguay ha tomado la decisión en las últimas horas de dar por finalizado el ciclo de los entrenadores de los Teros, Rodolfo Ambrosio y Juan Figallo, a quienes les hemos notificado de nuestra decisión y les hemos extendido nuestro sincero agradecimiento por el tiempo, esfuerzo y dedicación a lo largo de este ciclo, así como nuestros mejores deseos en sus próximos desafíos profesionales", detalló la federación en un comunicado.

Añadió que esta decisión fue tomada luego de llevar a cabo un análisis "con el objetivo de que todo el rugby nacional se involucre con entusiasmo en un nuevo plan estratégico de todos los seleccionados que representan a la Unión de Rugby del Uruguay".

Ambrosio, nacido en Argentina y mundialista como jugador con la selección de Italia, asumió como entrenador de los Teros en 2024. Anteriormente había dirigido a la selección de Brasil.

Bajo sus órdenes, Uruguay conquistó el Sudamericano de 2025 en el que también participaron Brasil, Chile y Paraguay.

De esa forma selló su boleto al Mundial de Australia 2027, logrando un cupo en el principal certamen a nivel de selecciones por cuarta ocasión consecutiva, tras sus presencias en Inglaterra 2015, Japón 2019 y Francia 2023.

En su último encuentro, disputado en julio de este año, Uruguay cayó en casa por 42-40 ante Hong Kong por la World Rugby Nations Cup. Anteriormente había vencido a Rumanía y había perdido con Georgia.

Esos resultados dejaron a los Teros en el lugar 18 de la clasificación mundial de World Rugby.