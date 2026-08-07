Wellbrock se queda sin pleno y sin medalla en los 3 Km eliminatorios

Wellbrock, que llegaba lanzado a la cita tras colgarse el oro en la capital francesa en los 5 y 10 kilómetros, no pudo responder a las expectativas y tocó el tablón de llegada a casi seis segundos del ganador de la prueba, el húngaro David Betlehem.

El nadador magiar que había tenido que conformarse con la medalla de plata por detrás de Wellbrock tanto en los 5.000 como en los 10.000 metros, se tomó la revancha y pudo, por fin, subir al primer escalón del podio.

Un triunfo que Betlehem, vigente campeón de la Copa del Mundo, cimentó en la fortísima salida que protagonizó junto con su compatriota Kristof Rasovszky, el defensor del título, y que pareció sorprender a los alemanes Wellbrock, Liebmann y Klemet que había dominado las dos rondas iniciales.

Estrategia que permitió a los dos nadadores húngaros afrontar con una ligerísima ventaja la recta final del recorrido tras completar en las dos primeras posiciones el giro a la última boya.

Pero si David Betlehem, que apostó por un trazado mucho más centrado, no sólo aguantó su ventaja, sino que la aumentó todavía, como atestiguaron los más de tres segundos de ventaja con los que tocó el tablón de llegada, a Rasovszk se le atragantó el tramo final.

Circunstancia que no desaprovecharon los franceses Marc-Antoine Oliver y Logan Fontaine y el italiano Gregorio Paltrinieri, bronce en estos Europeos en la prueba de los 5 kilómetros, para afrontar por delante el esprint final.

Un embalaje en el que Oliver, que acabó colgándose la medalla de plata, y Fontaine, bronce, fueron más rápidos que el nadador transalpino que tuvo que conformarse con la siempre amarga cuarta plaza.