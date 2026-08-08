Domingo, 9 de agosto de 2026

Redacción Deportes. Sorpresas, decepciones y el balance de un torneo que entra en la recta final. 128 partidos y 291 goles después, la Copa Sudamericana, el segundo torneo de clubes de Sudamérica, se alista para afrontar desde este martes la fase de octavos de final con la presencia de dos sorprendentes equipos que ahora asumen sin complejos la condición de aspirantes al título. Por Hernán Bahos Ruiz.

Madrid. Serie previa con motivo del inicio de LaLiga EA Sports, con perfiles de los veinte equipos y diversas informaciones relacionadas con la competición cuya temporada 2026-2027 comienza el próximo sábado con los partidos Alavés-Getafe y Sevilla-Rayo Vallecano.

Redacción deportes. Última etapa del Tour femenino, con salida y llegada en Niza, de 99,2 kilómetros y con cuatro subidas al exigente Col d'Eze, a la que se llega con la ciclista neerlandesa Demi Vollering (FDJ-Suez) al frente de la general.

Redacción deportes. Tras las vacaciones de verano, el Mundial de MotoGP inicia la segunda Gran Premio de Gran Bretaña, 12ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito de Silverstone. Carreras de Moto2 (10.15 GMT), MotoGP (12.00 GMT) y Moto3 (13.30 GMT).

- Previa de los Campeonatos de Europa de atletismo, que se disputan entre este lunes y el 16 de agosto en Birmingham (Reino Unido). (INFOGRAFÍA)

- IndyCar Series. 13ª carrera: Gran Premio de Portland (20.00 GMT).

- Se disputa la final del Campeonato Sudamericano de Baloncesto Femenino, que se celebra en la ciudad argentina de Zárate y otorga cuatro cupos para el FIBA AmeriCup Femenino 2027

- Acaba el Tour de Francia femenino. 9ª y última etapa: Niza-Niza, de 99,2 km.

- Acaba la Vuelta a Polonia (FOTO). 7ª y última etapa: CRI Wieliczka-Wieliczka (12,5 km).

- Volta a Portugal (hasta 16). 4ª etapa: Figueiró dos Vinhos-Covilhã (Torre), de 154,6 km.

- La edición 67 de la Copa Libertadores regresa tras una pausa por el Mundial con los octavos de final. Por Luis Alejandro Amaya E.

- Copa Sudamericana (Panorámica): Sorpresas, decepciones y el balance de un torneo que entra en la recta final. Por Hernán Bahos Ruiz.

- España. Serie previa con motivo del inicio de LaLiga EA Sports, con perfiles de los veinte equipos y varias informaciones relacionadas con la competición cuya temporada 2026-2027 comienza el próximo sábado con los partidos Alavés-Getafe y Sevilla-Rayo Vallecano.

- Amistosos: Manchester City-Atlético de Madrid, en Seúl y Olympique de Marsella-Athletic Club

- Homenaje al seleccionador español, Luis de la Fuente, en la localidad riojana de Haro, donde nació, con motivo del triunfo de su equipo en el Mundial. (FOTO) (VÍDEO)

- Continúa la cuarta jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos San Lorenzo-Huracán, Gimnasia y Esgrima-Barracas, Defensa y Justicia-Newell's y Argentinos Juniors-Racing Club.

- Comentario de la primera fecha del Torneo Clausura uruguayo, que comienza el viernes 7 de enero y otorgará un boleto a la final de la Liga Uruguaya 2026.

- LIV Golf. Torneo de Nueva York, en el Trump National Golf Club Bedminster (hasta 9).

- Gran Premio de Gran Bretaña, 12ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito de Silverstone. Carreras de Moto2 (10.15 GMT), MotoGP (12.00 GMT) y Moto3 (13.30 GMT). (FOTO)

- Previa de la competición de natación en línea de los Campeonatos de Europa de deportes acuáticos de París, en la que emergen figuras mundiales como el francés Leon Marchand o la sueca Sarah Sjostrom y la selección española, liderada por Hugo González, tratará de poner fin a una sequía de medallas cinco años después.

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montreal (Canadá) (hasta 13).

- Torneo WTA 1.000 de Toronto (Canadá) (hasta 13).

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Redacción EFE Deportes