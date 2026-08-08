El boxeo aporta una jornada histórica de siete oros para República Dominicana

El último de los siete oros fue el que aportó Cristian Pinales, medallista de bronce en París 2024, quien superó al cubano Julio César La Cruz, 'La Sombra', medallista de oro en Río 2016 y en Tokio 2020.

"Es un reconocido atleta que se ha destacado por sus logros en todo el mundo, queda destacar sus logros en todo el mundo, pero le tocó pelear hoy con un dominicano que no respeta a quien tiene de frente en el cuadrilátero", dijo Pinales a los medios tras vencer por decisión unánime al cubano, ganador de múltiples medallas en Mundiales.

Pinales reveló que la estrategia para derrotar a La Cruz fue ser más rápido que él.

"Tuvimos una mentalidad fuerte, es un boxeador técnico, hábil, pero es más lento que yo. Nos enfocamos en reaccionar a su ataque", agregó el dominicano.

Antes que Pinales dieron oro a su país Estefani Almánzar cuando derrotó a la venezolana Diana Maestre, en los 54 kilogramos; el medallista de bronce en París Junior Alcántara, que superó al cubano Alejandro Claro en los 55 kilos.

Los otros oros quisqueyanos fueron conseguidos por Disney Medina (60 kilos); Miguel Ángel Encarnación (65); Ricardo Cuello (70) y Noel Pacheco, en los 80 kilogramos.

La novena de Panamá doblegó por 1-0 a la de Nicaragua este viernes en entradas extras para conquistar por primera vez la medalla de oro del béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El de la disputa de la presea dorada en los Juegos de Santo Domingo fue un auténtico duelo de pitcheo y una exhibición defensiva de ambos conjuntos hasta la octava entrada cuando el conjunto canalero encontró el batazo que lo llevó a la gloria y le permitió escribir la página más brillante de su historia en esta competición.

Con los corredores en primera y segunda, el relevista nicaragüense Kenny Cruz abrió el episodio con un lanzamiento desviado que permitió avanzar a ambos corredores.

Héctor Rayo llegó al plato y, en conteo de una bola sin strike, conectó una sólida línea que picó en el jardín derecho para impulsar la carrera de la victoria y dejar tendida en el terreno a la representación 'pinolera'.

República Dominicana dominó sin ninguna presión en tres sets corridos a Colombia, obtuvo su séptima medalla de oro seguida y novena de su historia en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, este viernes.

Esta es la séptima medalla de oro de las criollas, cuya primera en esa racha llegó en 2002, durante la versión de San Salvador.

Las quisqueyanas dominaron los sets por 25-19, 25-19 y 25-21, sucesivamente, no sin antes las colombianas ofrecer una tenaz resistencia a lo largo del partido que tuvo una duración de una hora y 16 minutos.

El sexteto tricolor tuvo marca inmaculada de 5-0 y sólo perdió un set, lo cual ocurrió el 4 de agosto durante la fase regular frente a Puerto Rico.

No hubo sorpresas. México se llevó la medalla de oro en equipo mixto libre, penúltima prueba de la natación artística de los Juegos.

La representación continental norteña, compuesta por ocho chicas, recibió 237.4459 de puntuación del jurado, con la cual acumula siete medallas doradas y tres de plata en las diez pruebas realizadas.

Marla Arellano, Pamela Toscano, Itzamary González, Glenda Inzunza, Miranda Barrera, Camila Argumedo, Regina Alfarez y Joana Jiménez formaron el equipo mexicano.

Colombia volvió a ocupar la segunda posición por séptima ocasión y fue el único equipo que actuó con un participante no femenino, Gustavo Sánchez (tres medallas de oro), que acompañó a siete chicas.

En la víspera de la conclusión de los Juegos, México acumula 164 medallas de oro, 120 de plata y 111 de bronce; Colombia suma 89 oros, 96 preseas de plata y otras 75 de bronce. El tercer peldaño es para Cuba con sus 50 medallas doradas, 48 de plata y 56 bronces.