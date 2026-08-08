El venezolano Leangel Linarez se impone en la tercera etapa de la Volta a Portugal

En unos metros finales marcados por la caída de uno de los corredores de la fuga, Linarez, que corre para el equipo Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, logró sortear el tumulto y, con un sprint explosivo, cruzó la línea de meta en primera posición.

El ciclista caribeño recorrió los 182,2 kilómetros entre las ciudades de Beja y Elvas con un tiempo de 4 horas, 21 minutos y 42 segundos, y vuelve así a la senda de la victoria en la prueba portuguesa, donde ya se había alzado con dos etapas en la edición de 2023.

Le acompañan en el podio su compañero de equipo João Matias y el argentino Tomás Contte (Aviludo-Louletano-Loulé), que vuelve a situarse entre los tres primeros por segunda jornada consecutiva.

En un día en el que parte del recorrido discurrió cerca de la frontera con España, los ciclistas españoles destacaron: Iker Bonillo (Feira dos Sofás-Boavista) quedó cuarto, y Daniel Cavia (Burgos-BH) y Álvaro Navas (Óbidos Cycling Team), sexto y noveno, respectivamente.

También obtuvo un buen resultado el colombiano Santiago Mesa, del Anicolor/Campicarn, ganador de la ronda anterior, que fue el séptimo en cruzar la meta.

En cuanto a la general, el maillot amarillo sigue en el portugués Rui Oliveira, del UAE Team Emirates, gracias al quinto puesto conseguido hoy.

La Volta a Portugal continuará el domingo con la que es su etapa reina, de 154,6 kilómetros, con salida desde la localidad de Figueiró dos Vinhos y meta en Alto de la Torre, en la cima de la Serra da Estrela, el punto más alto de Portugal peninsular.